忘れな草賞で最後方から、豪快に差し切ったジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島厩舎）は、引き続き今村聖奈騎手＝栗東・寺島良厩舎＝とのコンビで、オークス・Ｇ１（５月２４日、東京）へ向かうことが、１４日、分かった。今週の皐月賞では現段階で女性騎手が騎乗予定の馬はおらず、オークスでの今村がＪＲＡ初のクラシックでの女性騎手による騎乗となることが濃厚だ。同騎手は５年目の２２歳。これまでＧ１での騎乗は２