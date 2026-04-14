21〜26日にボートレース宮島で開催されるプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」の担当者が14日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、大会をPRした。45歳以上のベテランレーサーが熟練の技を武器に争う大会で、宮島では7年ぶり3回目の開催。池田浩二（48＝愛知）は2大会連続で選考期間トップの勝率を残し、21日のドリーム戦は1号艇。中辻崇人（49＝福岡）は昨年に続く2号艇となった。地元・広島からは22年大