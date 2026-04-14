俳優の中山求一郎が14日、東京・新国立劇場小劇場で行われた舞台『エンドゲーム』の囲み取材に出席。1016人の中からチャンスをつかみ取った本作への覚悟や、自身の挫折を糧にたどり着いた独自の俳優哲学について熱く語った。【動画】中山求一郎が出演した中島美嘉「The Moment」ミュージックビデオ本作は、新国立劇場の小川絵梨子芸術監督による〈フルオーディション企画〉の最終作となる第8弾。1016人の応募者の中から選ばれ