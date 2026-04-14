◇社会人野球第68回JABA岡山大会BブロックJR西日本1―1トヨタ自動車（2026年4月14日倉敷マスカット）リーグ戦初戦のJR西日本は、左腕の花村凌投手が1失点で完投し、引き分けに持ち込んだ。2回に先制を許したが、その後は味方の好守にも助けられ追加点を許さなかった。「相手を見上げることなく、こっちの方が上かなっていうくらいの気持ちで入りました。スライダーもカットボールもチェンジアップも、全体的によか