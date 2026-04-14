◇インターリーグカージナルス3―9ガーディアンズ（2026年4月13日セントルイス）カージナルスの23歳、ジョーダン・ウォーカー外野手の勢いが止まらない。若き4番打者は6回、左翼に今季8号ソロ。3試合連続の一発で、8号はシュワバー（フィリーズ）、大谷翔平（ドジャース）やジャッジ（ヤンキース）を上回って両リーグ最多だ。昨季は111試合で6本塁打だった右打者の「確変」。開幕16試合までに8本塁打を記録するのはス