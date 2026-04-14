熊本地震で大きな被害を受けた熊本・益城町からFNN・後藤祐太アナウンサーが中継でお伝えします。最初の震度7を観測した、いわゆる「前震」と呼ばれる地震から14日で10年を迎えました。本震を含めた一連の熊本地震で、熊本と大分であわせて、災害関連死を含め278人が犠牲となりました。そのうち、益城町では45人が犠牲となったほか、町内の家屋全体の98％にあたる1万棟以上が被災し、最大約1万6000人が避難生活を送るなど甚大な被