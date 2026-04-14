テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１３日に放送され、ウエストランドの井口浩之、とろサーモン・久保田かずのぶがＭＣを務めた。番組冒頭、井口は、扁桃線と鼻を同時に手術することなったことを久保田に報告した。井口は「大変ですよ。もう。扁桃腺が元々大きいみたいなのがあって。扁桃腺を切るかどうか、ちょっと病院に診てもらいに行ったんですよ。で、病院に行ったら『そんなことより鼻声じゃないですか？』っ