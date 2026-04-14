◇セ・リーグ広島―中日（2026年4月14日豊橋）広島・小園海斗内野手（25）が14日の中日戦で今季初めてスタメンを外れ、ベンチスタートとなった。3月のWBC終了後から不調に悩まされており、ここまで12試合の出場で打率・114、2打点。4日の阪神戦で安打を記録して以降、23打席無安打が続いていた。以下、スタメン。【広島】1（中）大盛2（右）中村奨3（二）菊池4（一）モンテロ5（左）ファビアン6（捕）坂倉