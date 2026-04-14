観測史上初めて2回の震度7を観測した熊本地震。前震から14日で10年です。地震当時、4歳だった宮崎花梨ちゃん。当時入院していた病院が倒壊の危険が高まり、別の病院に転院。それからまもなくして亡くなりました。母親の思いと、この地震を教訓とし変化を遂げた病院を取材しました。仏壇に手を合わせる母親。4歳だった娘を失って、まもなく10年です。宮崎さくらさん：当時は本当に亡くしたことが大きすぎて、悲しいのがわかんないん