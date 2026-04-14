コトブキツカサによる書籍『教養として知っておきたいラジオの世界』が、4月17日に日本実業出版社より刊行される。 参考：音楽評論家・北中正和が振り返る、ラジオとロックンロールがもっとも熱かった時代「みんな子どもの魂を持っていた」 本書は、日本初の「映画パーソナリティ」としても活動するコトブキツカサが、ラジオの成り立ちや聴かれ方の変化、スポーツ実況中継と英会話ブームの関係、ア