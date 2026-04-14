「頑張れば報われる」そんな言葉を信じて努力してきた人も多いだろう。だが、私たちは本当に公平な社会の中で競争しているのだろうか？「能力主義」は格差を正当化するための巧みな論理として機能してきた側面も持つ。果たして能力で人を選ぶ社会は、かつての身分制度に代わる真の平等といえるのか。要するに扱いやすい“奴隷”が欲しいだけ？…企業が求める人材像の上位結果勅使川原真衣さんの書籍『働くということ「能力主義」