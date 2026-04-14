５年２カ月ぶりに県と広島市のトップ会談が行われ、新アリーナについて「オール広島で協力する」という認識を確認しました。 横田知事と松井市長のトップ会談では路線バスなど公共交通の取り組みや充実した職場環境の整備などの課題が共有されました。 広島駅北口にＪＲ西日本が所有する土地への建設案が浮上している新アリーナについては、松井市長からの協力の要請に対し、横田知事が「オール広島の