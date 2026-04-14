＜CR?ATION DREAM CUP （1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第3戦「CR?ATION DREAM CUP」が千葉県にある千葉バーディクラブで開催され、6アンダーで並んだアマチュアの山本唯依と島田紗がプレーオフに突入。山本が2ホール目で島田を退けた。白熱のプレーオフを全部振り返り！LIVE配信アーカイブ1打差の3位タイグループには桑村美穂、林亜莉奈、兼松亜衣、