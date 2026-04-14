ドラコンプロとして数々のタイトルを獲得してきた鈴木真緒が自身のインスタグラムを更新。日本プロドラコン協会が主催する「GOD残響」の福岡大会に参加したことを投稿した。身長154センチで最長328ヤード！鈴木真緒のぶっ飛びスイングこの大会はシュミレーションゴルフを活用して行う屋内での競技会。選手たちが飛距離を争うだけではなく、音楽や映像と融合させて会場を大いに盛り上げるエンターテインメント型のイベントだ。し