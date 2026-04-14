12日に開かれた自民党の党大会で現役の陸上自衛官が国歌を斉唱したことに、「政治的中立を損ねる」と問題視する声が相次いでいることについて、高市総理は14日、「特定の政党への支援を呼びかけたものではない」などとして「法律的に問題ない」との認識を示しました。この問題は、4月12日に開かれた自民党大会に現職の陸上自衛官が出席し、国歌斉唱を行ったもので、自衛隊法では投票などの選挙権の行使をのぞく自衛隊員の政治的行