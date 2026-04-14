無印良品（良品計画）は、新作カレー3種を、あす15日より全国の無印良品の店舗・ネットストアで季節限定で発売する。【画像】無印良品の新作 スリランカに学んだ新作カレー3種の価格などスリランカで学んだ調理方法を生かした、『たまごと野菜のクリーミーカレー』、『豚肉とタマリンドのスパイシーカレー』、『ココナッツと青唐辛子のチキンカレー』の3種類。島国で高温多湿など日本との共通点もあるスリランカのカレーは、