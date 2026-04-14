テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』（毎週木曜後9：00）の初回が16日に放送されるのに先駆けて、本作のメインビジュアルの巨大広告が渋谷マークシティに登場した。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら桜の舞うこの季節にピッタリな、スモーキーな大人ピンク＆グレージュを基調とした背景に、春を象徴する“桜の花びら”に加え、本作のキーアイテムで