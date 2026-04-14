おととい行われた自民党の党大会で、現役の陸上自衛官が国歌を斉唱したことについて、野党からは「政治的中立を損ねる」と問題視する声が相次いでいて、防衛省が釈明に追われています。【写真を見る】自民党大会で自衛官が国歌斉唱「政治的行為にあたるのでは」野党が追及自民幹部らは“問題ない”との認識も…党内から「説明は無理がある」との声おととい、都内で行われた自民党の党大会。ここで国歌を披露したのは。司会「陸上