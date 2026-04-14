格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（27）が12日、自身のインスタグラムを更新。品数豊富な手料理とみられる食卓を披露した。【写真】「いいお嫁さん過ぎます」品数豊富な食卓を披露した川口葵川口は「本日は簡単ご飯で失礼します」と書き出し、「鮪と山芋のねばねば丼」「きのことわかめのお味噌汁」「にんにくのホイル焼き（いつメン）」「トマトの塩昆布和え」「縞鯵、鮪のお刺身もご自由にどうぞ」「お豆腐」「たまご焼