アイドルグループ「仮面女子」のメンバーで車椅子ユーザーの猪狩ともかさんが4月11日、自身のインスタグラムを更新。車椅子生活に対する周囲の意識について思いを綴った動画を投稿しました。 【写真を見る】【 車椅子アイドル・猪狩ともか 】 「車椅子は可哀想？」車椅子生活への思いを告白「幸せに過ごせてるよ」【 仮面女子 】動画の中で猪狩さんは、「たまに可哀想とか大変そうと言われるけど」「『かわいそう』って思って