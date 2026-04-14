スターバックスが日本上陸30周年を記念し、各界の著名人約20人とともに歩んだ記憶をたどる特別連載「#わたしとスターバックス」を20日からスタートする。舞台となるのは「FASHIONSNAP」公式Instagram。コーヒーとともに過ごした日常のひとときや、人生の節目に寄り添った1杯の記憶を、著名人それぞれの言葉で紡ぐ企画となる。【画像】初めて飲んだフラペは？懐かしすぎる…フラペの歴史表1996年8月2日に東京・銀座で日本1号店