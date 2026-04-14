高市総理は14日、中東・ホルムズ海峡の南に位置するオマーンのハイサム国王と会談し、「船舶の自由で安全な航行が一日も早く確保されることが不可欠」との日本の立場を伝えました。高市総理「日本やアジア諸国を含むすべての国の船舶について、自由で安全な航行が一日も早く確保されることが不可欠だという我が国の立場を伝えました」高市総理は14日、オマーンのハイサム国王と中東情勢などをめぐり、およそ20分間電話で会談しまし