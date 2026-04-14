オリックスは15日の西武戦（京セラドーム）を、「2026高知よさこいデー」として開催する。チームは秋季キャンプを高知県の東部総合公園野球場で行っており、この日は高知県の桑名龍吾市長（63）らが、京セラドームを表敬訪問。馬殿太郎球団社長らに特産品のメロンなどを贈呈した。同市長は3月の市議会でキャンプ地球場のスコアボード、ならびに防球ネットの改修費用の予算が認められたと明言。「今、（オリックスが）7勝7敗