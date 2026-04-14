全日空のロゴ＝羽田空港国土交通省は14日、航空機の整備士がミスを隠すために虚偽の整備記録を作成するなど、整備業務で2件の不適切な行為があったとして、全日空に業務改善勧告した。再発防止策を検討し、5月15日までに報告するよう指示した。国交省によると、昨年11月27日、大阪（伊丹）空港で整備士がブレーキバルブ交換後の給油の際、使用を禁じられているオイルを誤って使用。ミスに気付いたが虚偽の整備記録を作成し、必