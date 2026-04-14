中道改革連合は2月の衆院選での大敗について、「有権者が積極的に選ぶ理由のある党になれていなかった」などとする、選挙総括のたたき台を公表しました。2月の衆院選で大幅に議席を減らし大敗した中道改革連合は、その敗因の分析や党再建の取り組みについてまとめた選挙総括のたたき台を公表しました。このたたき台は、新党結成や、衆院選までの経過や敗因分析、反省と教訓など6つの項目で構成されています。新党結成までの経過に