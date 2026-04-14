◇インターリーグオリオールズ9―7ダイヤモンドバックス（2026年4月13日ボルチモア）オリオールズのクレイグ・アルバーナズ監督が、強烈なライナーのファウルが顔面を直撃するアクシデントに見舞われた。しかしその後、打った選手を熱く抱きしめた。ダイヤモンドバックス戦の5回1死。8番・ジャクソンの強烈なライナーが一塁ベンチにいた指揮官の顔面に直撃。すぐさまベンチ裏に運ばれて治療を受けたが、ジャクソンは「打