ボートレース津のヴィーナスシリーズ第2戦「BOATBoyカップ」が、15日に開幕する。14日はエンジン抽選を含む前検業務が行われた。2連対率50％超えとは聞こえがいい。豊田結（32＝静岡）が手にした60号機。数字はたまに人を惑わせる。「整備士さんが、G1の磯部誠さんもそこまで出ていることはなかったって言っていました」確かに直前のダイヤモンドカップ（2〜7日）で手にした磯部は、準優勝戦に進んだとはいえ盤石の気配で