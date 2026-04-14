先月から、男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で、13日、子どもとみられる遺体が見つかり、警察は、身元の特定を急いでいます。京都府警本部前から中継です。13日の夕方、状況は大きく動きました。13日に発見された子どもとみられる遺体について、警察は14日朝から司法解剖を行い、身元や死因の特定などを進めています。遺体が見つかったのは、南丹市園部町の山林で、先月から行方不明となっている小学6年生の安達結希く