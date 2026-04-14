カーリング女子で元ロコ・ソラーレ（ＬＳ）の吉田知那美が１４日、自身のインスタグラムを更新し、ロックリーグの戦いを振り返った。先月にＬＳを退団した吉田は、カーリング界初となるプロリーグ・ロックリーグのタイフーンで主将に就任。スウェーデン代表でミラノ・コルティナ五輪金メダルのアンナ・ハッセルボリなど、実力者がそろった多国籍チームをまとめ上げ、準優勝に大きく貢献した。インスタグラムにはチームでの集