14日午後4時52分ごろ、岐阜県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】【地震情報】岐阜県で最大震度1の地震 高山市･飛騨市 気象庁によりますと、震源地は岐阜県飛騨地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは3.3と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、岐阜県の高山市と飛騨市です。 【各地の震度詳細】OK ■震度1□岐阜県高山市