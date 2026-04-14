ワイドショー番組のコメンテーターとして活躍する元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が１４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、京都・南丹市立園部小の安達結希さん（１１）の行方不明について言及した。佐々木氏は「京都小学生行方不明事案について、メディアでのコメントやＹｏｕＴｕｂｅでの発信に疑問を持たれる方がいることは、もっともだと感じています」と切り出し、「それだけセンシティブな問題であり、発信には細