きょう午前、愛知県蒲郡市の国道23号で車3台が絡む事故があり、2人がけがをして病院に運ばれました。 【写真を見る】大破した車も… 国道23号で車3台絡む事故 2人ケガ 蒲郡西IC～蒲郡ICで一時通行止め 愛知 事故があったのは、蒲郡市神ノ郷町の国道23号で、消防によりますときょう午前11時前、「3台の事故」と通りかかった人から消防に通報がありました。 蒲郡西IC～蒲郡ICで一時通行止めに 車3台が衝突して上下線