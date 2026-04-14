14日の鹿児島県本土は雨でしたが、霧島連山で夏山開きが行われました。 あいにくの雨の中で行われた霧島連山の夏山開き。霧島市の職員や関係者などおよそ70人が登山客の安全を祈願しました。 去年はシーズン中に新燃岳の噴火警戒レベルが3の「入山規制」だった日が多く、大浪池東回りのコースなどで立ち入り禁止となりました。 現在の噴火警戒レベルは2の「火口周辺規制」です。警戒範囲はおおむね2キロで、去年