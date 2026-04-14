KDDIは、災害時などに携帯電話の通信を支える新たな蓄電池を鹿児島県内およそ100か所に設置しました。 KDDIが新たに設置したのは「Open Power Station」です。日中に太陽光発電などで蓄えた電気を発電量の少ない夜間や災害時に活用し、携帯電話が使えるようになる蓄電池です。 台風や線状降水帯の発生が多い鹿児島、熊本、宮崎の3県に今年1月までにおよそ100か所ずつ設置し、2月から運用が始まっています。 停電すると、携帯