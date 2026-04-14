【モデルプレス＝2026/04/14】TBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で主演を務めた俳優の竹内涼真（たけうち・りょうま／32）が、「モデルプレス ベストドラマアワード」で主演俳優部門1位を受賞し、授賞式に登壇した。舞台裏では、今作への想いや独自の役作り、数々の話題作に出演し続ける中で見出した自身の壁を乗り越える秘訣などを語った。【写真】竹内涼真・芳根京子・佐藤健ら豪華集結◆「真面目に驕らず」全員