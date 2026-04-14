【モデルプレス＝2026/04/14】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、4月13日に自身のInstagramを更新。キャミソールとミニスカートのコーディネートなどを公開した。【写真】TWICEメンバー「服どうなってるの？」美背中まる見え個性的デザイントップスコーデ◆ツウィ、キャミ＆ミニスカコーデ披露ツウィは、TWICEのロゴが入ったショート丈のキャミソールと、ミニ丈のラップスカートを身に着けた