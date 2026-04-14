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欧州株堅調、米国とイランが再び和平協議のテーブルへ 東京時間16:32現在 英ＦＴＳＥ100 10599.54（+16.58+0.16%） 独ＤＡＸ24016.44（+274.00+1.15%） 仏ＣＡＣ40 8268.51（+32.53+0.39%） スイスＳＭＩ 13207.60（+61.69+0.47%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:32現在 ダウ平均先物JUN 26月限48488.00（+63.00+0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN