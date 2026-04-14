アジア・コモディティ騰落率ランキング＝04/14営業日時点＝ 上海銅 1.55％ 上海ゴム 0.35％ 上海異形鉄筋 -0.03％ 大連とうもろこし -0.12％ 上海重油 -0.43％ 大連ポリエチレン -0.81％ ＊数値は前日比％