Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１４日、静岡・焼津市内で練習を行った。次節・１８日はアウェーで甲府と対戦。Ｊ２リーグで通算１勝２分３敗と負け越しているが、ＭＦ浅倉廉（２４）は「チームが上に行くために勝たないといけない相手」と闘志をのぞかせた。なぜか甲府には分が悪い。須藤大輔・前監督（現横浜ＦＣ監督）やコーチ陣が現役時代にプレーしていたクラブ。いつも以上に気合を入れて向かって行ったが、２４年６月にホームで一度