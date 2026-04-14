◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１４日・豊橋）広島・小園海斗内野手が今季初めてスタメンを外れた。１２日まで２３打席連続無安打で、打率１割１分４厘（４４打数５安打）。昨季は巨人・泉口とともにリーグで２人だけの３割打者で首位打者に輝いたが、今季は不振に陥っている。開幕から全１２試合で３番起用していた首脳陣は、対戦が一巡した６カード目初戦で３月のＷＢＣにも出場した看板選手のベンチスタートを決断。遊撃