男子プロバスケットＢリーグの理事会が１４日、都内で行われ、島田慎二チェアマンが取材に応じた。この日米女子プロバスケットボールＷＮＢＡのドラフト会議でバルキリーズから指名を受けた田中こころについて、日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）会長の立場として「本当にうれしい」とコメントした。ＷＮＢＡのドラフトで日本人選手が指名を受けるのは萩原美樹子以来、２人目の快挙となる。契約に至り、プレーを果たせば５人