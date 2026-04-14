大連市の英歌石村で、整然と並ぶ標準化栽培コンテナ。（資料写真、大連＝新華社配信）【新華社大連4月14日】中国遼寧省大連市の英歌石村では屋根部分に太陽光パネルを設置した標準化栽培コンテナ25基が整然と並び、「キノコの町」と呼ばれている。コンテナ内部では最近、金耳（シロキクラゲの一種）やヤマブシタケ、マツタケなどのキノコが順調に生育している。「全天候型スマートキノコキューブ」と呼ばれるコンテナ型栽培ユニ