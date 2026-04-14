なにを言っているんでしょう、この旦那さんは…お腹を切って赤ちゃんを産むことが“楽”なわけないだろ!!産後の奥さんを絶句させる酷い言葉は、これだけでは終わりません…。>>【まんが】俺は妻の体調不良を許さない(ウーマンエキサイト編集部)