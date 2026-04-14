元サッカー日本代表・なでしこジャパンの川村優理選手が14日、現役引退を発表しました。川村選手は2005年U-17で初めて日本代表に選出されると、なでしこジャパンとしてリオ五輪出場をかけたアジア最終予選や、W杯など32試合に出場し、2得点を記録。アメリカでのプレーを経て、今季はアルビレックス新潟レディースで戦っていました。チームを通じて川村選手は「今シーズンで現役を引退します。中学1年生からお世話になったこのクラ