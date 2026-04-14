お笑いコンビ「FUJIWARA」の藤本敏史（55）が14日、自身のインスタグラムを更新。テーマパークでの写真を披露した。藤本は「1人でランドにインパしてきた」と明かし、キャストに撮影してもらったというキャラクターとの2ショットなどを公開。「1人で行く時は計画立てんと行き当たりばったりが楽し！」とつづった。またストーリーズでは「イラスティガールにかっこいいポーズのレクチャーを受けてるとこ」「イッツアスモール