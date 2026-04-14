高市総理大臣は14日夕方、総理官邸で取材に応じ、12日に行われた自民党大会で制服を着用した陸上自衛官が国歌斉唱したことについて「自衛隊法違反にはあたらない」との見解を述べた。高市総理は、「自衛官がお見えになることは知らなかった」と明かしたうえで、「当該自衛官は職務ではなく、私人として旧知の民間の方からの依頼を受けて国歌を歌唱したということだ」と経緯を説明した。そのうえで、「自衛隊法第61条第1項において