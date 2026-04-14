【「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」オリジナルグッズ】 4月14日より全国の書店で販売 【拡大画像へ】 トーハンはPop Mintと協力し、アニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」のオリジナルグッズを4月14日より全国76書店で販売する。 「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」は、クリエイターの亀山陽平氏が監督・脚本・キャラクターデザイン・制作を手掛け