4月14日、コンバースブランドのバスケットボールウェア・バッグのライセンシーを展開するゼット株式会社は、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開する世界的人気ゲームキャラクター「パックマン」の生誕45周年を記念したコラボレーション企画を発表した。 今回発売されるのは、ミニバスプレーヤー向けのノースリーブシャツ。1980年の誕生