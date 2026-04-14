パシフィックネットがこの日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を１００億円から１０３億円（前期比２７．２％増）へ、営業利益を１１億円から１３億５０００万円（同６０．３％増）へ、純利益を６億７７００万円から８億４６００万円（同５９．７％増）へ上方修正した。 ＩＴ機器のサブスクリプションサービスを提供するＩＴサブスクリプション事業で、企業におけるＩＴ機器運用負荷の軽減ニ