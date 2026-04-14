瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。14日夜は全域に雨雲がかかるでしょう。 15日も断続的に雨が降る見込みです。朝の最低気温は岡山で16度、津山と高松で15度でしょう。14日朝よりも2度前後気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で17度、津山で18度の予想です。14日よりも5度以上気温が低くなり、3月下旬並みのところがあるでしょう。日ごとの寒暖差が大きくなるた